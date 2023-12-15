Депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін вимагає пояснень щодо місцезнаходження апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) вартістю понад 1,5 мільйона гривень, який він подарував інфекційній лікарні три роки тому.

Про це він заявив у четвер, 14 грудня, під час засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Депутат Юрій Кормишкін стверджує, що декілька місяців тому виявив, що з ШВЛ зник з Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Тому депутат попросив письмового пояснення у керівника облздоровʼя щодо того, чи була внесена медтехніка на баланс інфекційної лікарні. та де вона наразі перебуває.

— Три роки назад я дарував інфекційній лікарні ШВЛ вартістю більше 1,5 мільйона гривень. Декілька місяців назад мені стало відомо, що цей ШВЛ відсутній в інфекційній лікарні. Це була благодійна допомога. Коли я подарував інфекційній лікарні ШВЛ ви його поставили на баланс чи ні? Якщо так, то ніхто крім обласної ради не мав права передавати його в якусь іншу лікарню. Прошу начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Максима Безносенка письмово надати відповідь мені, як депутату обласної ради, що з даним ШВЛ, і якщо його передали, то значить порушили закон, – зазначив він.

У свою чергу, депутатка Світлана Федорова, яка до 2021 року була керівником обласної інфекційної лікарні, стверджує, що апарат ШВЛ був на балансі лікарні.

— Звичайно, той апарат який був переданий Юрієм Кормишкіним під час епідемії коронавірусу був високоякісним апаратом ШВЛ, завдяки ньому ми врятували понад 100 хворих. Коли мене звільняли, то він був на балансі, – сказала вона.

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Максим Безносенко заявив, що уточнить у керівника лікарні, де зараз знаходиться ШВЛ.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада вирішила зняти з розгляду сесії питання про списання нового операційного столу з балансу Миколаївської інфекційної лікарні вартістю 76 тисяч гривень.

Раніше «НикВести» повідомляли, що виконуючий обов'язки головного лікаря закладу Олександр Ігнатенков заявив, що не поодавав його до списку списаного майна.

Зокрема під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань охорони здоровʼя, яка відбулась 4 грудня, депутатка Світлана Федорова, яка до 2021 року була керівником обласної інфекційної лікарні, зазначила що цей стіл вона особисто придбала у 2019 році та він був навіть не розпакований.