«Авто із США» — окрема категорія вподобань українських автомобілістів. Як правило, у неї попадають вживані автомобілі, відреставровані після аварій, які коштують недорого навіть враховуючи розмитнення. Але американський Nissan Versa може виявитися доступним для українців просто з конвеєру, адже його ціна становитиме лише 16 130 доларів у базовій комплектації. За ці гроші ви отримаєте пристойне авто, яке тривалий термін не потребуватиме ніякий додаткових витрат. Звісно, крім заміни розхідників, які можна купити за кращою ціною на https://avto.pro/catalog/nissan.

Що ви отримуєте і чого будете позбавлені

Настільки демократична ціна зовсім не значить, що замість сучасного автомобіля ви отримаєте металеву коробку на колесах. Модель Nissan Versa 2024 матиме повний перелік стандартних функцій, включаючи кондиціонер, електросклопідйомники, електропривід дверних замків, дистанційний доступ без ключа та 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран інформаційно-розважального інтерфейсу. Що стосується безпеки, автовиробник обіцяє автоматичне екстрене гальмування із функцією виявлення пішоходів, попередженням про виїзд зі смуги руху, автоматичним гальмуванням ззаду та допоміжним дальнім світлом — усе це стандартно для сучасного автомобіля. На поступки доведеться піти у питаннях продуктивності і комфорту.

У базовій комплектації передбачено 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з потужністю 122 к.с., що, звісно, небагато. Стандартні колеса сталеві (з ковпаками), лише 38 см у діаметрі, на тонких всесезонних шинах. На передній осі дискові гальма, а на задній – барабанні. Сидіння Nissan Versa S покриті тканиною і управляються вручну. Приладова панель, дверні панелі та кермо пластикові або з м’якого вінілу, а аудіосистема має лише чотири динаміки. Загальний вигляд гарний і приємний, але не має якихось яскраво виражених рис.

В цілому, Nissan Versa S може стати ідеальним автомобілем для багатьох жителів міста, якім не потрібні велика кількість кінських сил, розкішне оздоблення і розваги в салоні. А купівля нового авто за середньою ціною вживаного означає, що власник не буде замінювати шини, гальма чи будь-які інші основні компоненти роками. Nissan надає на цей седан базову гарантію 3 роки/36 000 миль (58 тис км) і гарантію на трансмісію 5 років/60 000 миль (96,5 тис. км — це заспокоює тих, хто має обмежений бюджет.