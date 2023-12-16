Автовиробник General Motors Co. заявив про намір скоротити понад 1300 робочих місць на двох заводах у штаті Мічиган.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

У четвер в компанії заявили, що завод в Лейк-Оріоні звільнить 945 співробітників, тоді як підприємство у місті Лансінг втратить 369 працівників. Скорочення на обох підприємствах розпочнуться з 1 січня 2024 року.

На заводі в Лейк-Оріон до кінця цього року вироблятиметься електрокар Chevy Bolt. General Motors відклав плани із виробництва електричних пікапів до 2025 року, на рік пізніше, аніж планувалося спочатку, йдеться у матеріалі.

Завод у Лансінгу випускає моделі Cadillac CT4 та CT5, а також спортивний седан Chevrolet Camaro, виробництво якого припиниться у наступному місяці, повідомили у компанії.

Нагадаємо, американський автовиробник «Ford» планує скоротити до 3200 робочих місць у Європі та перенести деякі роботи з розробки продукції до США.