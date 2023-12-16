У Шевченківській громаді Миколаївської області хочуть зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Раніше азбестовий шифер часто використовували для обладнання даху, а тому зараз це є чи не найбільшою загрозою для екології, повідомила у коментарі «НикВести» заступниця голови Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування, представниця Координаційного центру з оцінки екологічної шкоди Олена Криворучкіна

— Багато проблем дісталося нам у спадок. Наприклад, споруди, які будувалися з допомогою азбесту. Майже у всіх країнах світу, цивілізованих, азбест заборонений. Ми також до цього йдемо. Але усе зруйноване зараз лежить – воно було побудоване з азбесту. Це все потрапляє у грунтові води, ладі розноситься, – сказала Олена Криворучкіна.

Питання азбесту збираються вирішити ще до моменту будівництва сміттєпереробного заводу у Миколаївській області, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У громаді, каже він, хочуть зайнятися професійним утилізацією відходів руйнації, що містять азбест. Наразі триває етап обговорення відповідної технології з потенційними донорами, які мають ресурс для реалізації такого екологічного проєкту.

— У сільських населених пунктах більшість дахів були перекриті шифером, що був зроблений зокрема з використанням азбесту. Це дуже забруднююча і шкідлива штука. Зараз шифер, який видається через гуманітарні фонди, без азбесту. Частково питання на майбутнє вирішують: нові дахи вже не міститимуть азбесту. Але щодо таких відходів, які утворилися внаслідок руйнування дахів, то вони накопичуються або у населених пунктах, або на місцях зберігання. Наразі мало громад, які витримали процедуру зберігання будівельних відходів. Найбільша проблема – зберігання матеріалів, які містять азбест. До них, скажімо так, величезна увага. Через те, що цей процес важко контролювати, він (азбест, – прим.) потраплятиме на стихійні сміттєзвалища або централізовані місця. А треба займатися професійною утилізацією. Один з таких проєктів, який планується реалізувати – це місце під утилізацію таких відходів. Зараз ми на етапі обговорення технології, – розповів Олег Пилипенко.

Небезпечні відходи будуть збирати спеціалісти у відповідному екіпіруванні, а потім доставляти у спеціально відведене місце для утилізації, пояснив він: «Спеціальне місце матиме гумову поверхню і саме туди звозитимуть відходи з азбестом для утилізації. Сама технологія зараз обговорюється і погоджується».

Нагадаємо, станом на кінець листопада будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.