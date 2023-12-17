Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв серед громадян свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги.

Про це пише Associated Press.

Під час прямої відеотрансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента. В етері він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця — 2,1 мільйона аргентинських песо (близько 2500 доларів).

«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», — сказав Хав'єр Мілей у жартівливому тоні.

Переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату, щоб відділити себе від «касти» політичного класу, яку він звинувачує в постійних привілеях.

«Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента», — сказав 53-річний економіст, який став президентом лише через два роки після приходу в політику.

Нагадаємо, лібертаріанець Хав’єр Мілей 10 грудня офіційно став президентом Аргентини, відбувши церемонію інавгурації. Її відвідав зокрема й президент України Володимир Зеленський.