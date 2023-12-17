Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.

Про це повідомили в пресслужбі Національній поліції України в Telegram.

Зазначається, що поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці".

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.

Нагадаємо, що у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА. Ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.