Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.
Про це повідомили в пресслужбі Національній поліції України в Telegram.
Зазначається, що поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці".
Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.
Нагадаємо, що у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА. Ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.
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Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.
Про це повідомили в пресслужбі Національній поліції України в Telegram.
Зазначається, що поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці".
Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.
Нагадаємо, що у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА. Ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.