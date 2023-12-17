Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійської банківської групи Raiffeisen Bank.
За даними ЗМІ, саме через цей статус Австрія блокувала 12-й пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.
На сайті НАЗК у списку міжнародних спонсорів війни серед юридичних осіб Raiffeisen Bank вказаний із позначкою «призупинено».
«Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії», — йдеться на порталі НАЗК Війна і санкції станом на 17 грудня.
Раніше повідомлялось про те, що австрійський Raiffeisen Bank International в РФ зміг збільшити прибуток більш ніж утричі за перший квартал.
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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійської банківської групи Raiffeisen Bank.
За даними ЗМІ, саме через цей статус Австрія блокувала 12-й пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.
На сайті НАЗК у списку міжнародних спонсорів війни серед юридичних осіб Raiffeisen Bank вказаний із позначкою «призупинено».
«Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії», — йдеться на порталі НАЗК Війна і санкції станом на 17 грудня.
Раніше повідомлялось про те, що австрійський Raiffeisen Bank International в РФ зміг збільшити прибуток більш ніж утричі за перший квартал.