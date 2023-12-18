Польські перевізники сьогодні, 18 грудня, знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Пункт пропуску заблокували після 15:00 за київським часом. Організатори протесту планують пропускати лише по одній вантажівці на годину. Водночас вони пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру й ті, що перевозять тварин, продукти, які швидко псуються, тощо.
Також протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.
Блокування пункту пропуску може тривати до 8 березня 2024 року. До перевізників приєдналися і фермери. Один із організаторів протестів, лідер люблінського відділення партії «Конфедерація» Рафал Меклер, стверджує, що їхні головні вимоги — це припинення імпорту цукру з України, виплата субсидій і компенсації для виробників кукурудзи.
Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.
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Польські перевізники сьогодні, 18 грудня, знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Пункт пропуску заблокували після 15:00 за київським часом. Організатори протесту планують пропускати лише по одній вантажівці на годину. Водночас вони пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру й ті, що перевозять тварин, продукти, які швидко псуються, тощо.
Також протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.
Блокування пункту пропуску може тривати до 8 березня 2024 року. До перевізників приєдналися і фермери. Один із організаторів протестів, лідер люблінського відділення партії «Конфедерація» Рафал Меклер, стверджує, що їхні головні вимоги — це припинення імпорту цукру з України, виплата субсидій і компенсації для виробників кукурудзи.
Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.
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Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
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