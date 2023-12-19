Депутатам Миколаївської міської ради пропонують затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва.

Цей крок необхідний для впровадження надалі системи автоматизованого платного паркування, йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань законності та гласності, пишуть «НикВести».

Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Раніше про плани облаштувати у Миколаєві платні стоянки повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Наразі влада не називає конкретні місця, де саме вони будуть облаштовані, але таких точок паркінгу буде близько 25.