Стримінговий музичний сервіс повністю припинив роботу в у Росії.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Spotify зареєструвався як юридична особа у РФ у січні 2014 року. Запрацював сервіс у липні 2020 року. Уже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку.

«Одну з двох своїх російських юросіб — ТОВ «Сиско системс» також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco. Це сталося 15 грудня 2023 року. Однак ТОВ «Сіско солюшенз» ще продовжує працювати, хоча про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Процес ліквідації російської юридичної особи Spotify LLC компанія Spotify почала на початку 2023 року. 11 квітня 2022 року Spotify повністю припинив свою роботу в Росії. Це означає, що більше не можна користуватися послугами на її вебсайті та в застосунку.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року музичний стрімінговий сервіс Spotify, який раніше оголосив про вихід із Росії, припинив надання послуг для 2,1 мільйона користувачів із РФ.