У вівторок, 19 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення, яке уточнює вимоги до організації захисних споруд цивільного захисту. Згідно з цією постановою, інформація про наявність укриттів тепер буде представлена у формі інтерактивної мапи через сервіс «Дія».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У тексті постанови були окреслені стандарти щодо пішохідної доступності укриттів, необхідність чіткого обліку укриттів з боку держави, громад та підприємств, а також було узгоджено збір інформації в єдиній інформаційній системі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що кожен громадянин України зможе оцінити стан укриття, подати скаргу чи висловити свою пропозицію через цю систему, яка аналогічно вже функціонує для «Пунктів незламності».

Раніше повідомлялося, що на платформі «Дія» невдовзі зʼявляться також наступні сервіси: автоматизована послугу внесення змін про ФОП, перереєстрація авто, купівля-продаж автомобіля, декілька послуг для бізнесу і бета-тест сервісу «е-Підприємець», послуги для моряків (електронні документи), обмін сертифіката на житло.