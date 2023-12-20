У Миколаєві на 2024 рік з міського бюджету планують витратити 51 мільйон гривень на програму «Теплий Миколаїв».

Відповідний проєкт рішення щодо внесення змін до програми ухвалили члени виконавчого комітети Миколаївської міської ради.

Зазначається, що програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2017-2024 років на загальну суму 836 мільйонів 589 тисяч 338 гривень. На заходи програми за 2017-2023 роки витрачено 785 мільйонів 14 тисяч 338 гривень.

На 2024 рік передбачено кошти у сумі 51 мільйон 575 тисяч гривень. З них на енергетичні аудити та розробки енергетичних паспортів закладено 700 тисяч гривень. На впровадження заходів з енергозбереження витратять 6 мільйонів гривень. За ці кошти мають за 120 договорами відшкодувати відсоткові ставки або частини кредиту за кредитами.

На забезпечення діяльності комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» заплановано 2 мільйони 500 тисяч гривень.

Також наступного року планують за 21 мільйон 75 тисяч гривень провести заходи щодо енергозбереження та енергоефективності. Мова йде про утеплення приміщень.

Запланована і реалізація інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв». В рамках програми мають за 15 мільйонів 500 тисяч гривень реконструювати два об'єкти теплопостачання.

Нагадаємо, що у травні цього року виконком Миколаївської міської ради погодив продовження на рік терміну дії міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв». Тоді на 2024 рік на заходи програми було передбачено 15 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни з мерії Миколаєва зникла спеціалізована техніка Центру енергоефективності, зокрема, тепловізори та газоаналізатори, необхідні для проведення енергоаудиту, а також особиста оргтехніка працівників. Спецтехніка знаходилась на балансі комунального підприємства «Інститут соціально-економічного розвитку міста».