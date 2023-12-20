У різдвяний Святвечір та на Різдво, 24 та 25 грудня, телеканали Суспільного мовлення транслюватимуть наживо богослужіння українських церков.

Про це повідомила пресслужба мовника.

«Глядачі зможуть побачити нічні та ранкові служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви в Україні. Окрім того, ввечері 24 грудня відбудеться трансляція нічної Різдвяної меси у Ватикані під проводом Святішого отця Франциска, а вдень 25 грудня – Різдвяного привітання й Апостольського благословення для Рима й цілого світу з площі Святого Петра в Римі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква (РПЦ), а також Українська православна церква (УПЦ МП), яка перебуває з нею в молитовній єдності, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. У травні поточного року область посіла сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з МП.