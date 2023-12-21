Доходи в бюджет міста Миколаєва від оренди землі за минулий рік скоротилися на 61,5%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Про це йде мова в «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки», пишуть «НикВести».

Причина такого різкого зниження доходів, за словами місцевої влади, полягає у погіршенні фінансового стану землекористувачів, спричиненого широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

«Відповідно до змін до системи оподаткування, уведеної для надання додаткових стимулів бізнесу під час воєнного стану, плата за землю на територіях, де тривають бойові дії, не нараховується та не сплачується», — зазначено у звіті.

У 2021 та 2022 роках ставки на землю залишались незмінними, і наразі не передбачається перегляд їх у 2023 році. Протягом минулого року міська влада Миколаєва утримувалася від продажу земельних ділянок та приватизації комунального майна, але продовжила передачу цих об'єктів в оренду.

«Загалом, результати 2022 року показали не лише зниження доходів від оренди землі, але й погіршення динаміки надходжень від операцій з майном та землею комунальної власності. Все це є наслідками великої збройної агресії Росії проти України, що вплинуло на економіку та фінанси міста», — резюмували у звіті.

Станом на 1 липня в орендному користуванні знаходяться 489 об’єктів комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади.

Нагадаємо, що станом на травень цього року працюючі під час війни підприємства Миколаєва заборгували своїм працівникам 18,7 мільйона гривень заробітної плати.

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