За 2023 рік у Миколаєві всього 17 ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних пристроїв альтернативного живлення.

Про це стало відомо у п'ятницю, 22 грудня, під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Перший заступник начальника департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов розповів, що програма з часткової компенсації за генератори, вже успішно функціонувала минулого року. В новій редакції до програми додалися портативні електростанції.

Депутат Миколаївської міськради Олександр Береза висловив питання стосовно необхідності програми в умовах відсутності екстрених відключень.

— Якщо у нас не буде екстрених відключень, то ця програма буде працювати? Зараз у нас немає екстрених відключень, все одно буде компенсація за електрогенератори? – запитав Олександр Береза. — Так, – відповів замдиректора ДЖКГ Ігор Набатов. — А з якою метою тоді це буде робитись? Якщо не буде екстреної ситуації, то для чого?, – знову запитав Олександр Береза.

Голова бюджетної комісії депутат міськради Федір Панченко, пояснив, що ця програма спрямована на стимулювання ОСББ до самостійного забезпечення енергією своїх будинків.

— Так ми компенсуємо встановлення генераторів. Ми їх будемо закуповувати і встановлювати коли вже все буде вимкнено? Ми хочемо стимулювати наші ОСББ, щоб вони забезпечували генераторами свої домівки. Ми минулого року прийняли вказану програму, щоб ОСББ частину грошей отримували з бюджету, а частину грошей давали своїх, щоб у них працювали в блекаути ліфти чи, наприклад був в підвалі пункт незламності, – повідомив він.

На питання депутата Максима Коваленка про результативність програми, Ігор Набатов зазначив, що наразі лише 17 ОСББ міста скористались цією програмою та отримали компенсацію у розмірі 428 тисяч гривень.

— Всього на програму була закладена сума в 1,5 мільйона гривень з цих грошей 17 ОСББ скористались цією програмою на 428 тисяч гривень. Частина ОСББ вже мали генератори, частина ОСББ не скористалась програмою, але якщо говорити в відсотковому відношенні, то це небагато домівок, – резюмував Ігор Набатов.

Як відомо, в грудні 2022 року Миколаївська міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів співвласниками багатоквартирних будинків. Компенсувати планують до 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Отримати часткову компенсацію зможуть співвласники будинків, які придбали генератори з 1 червня 2022 року.