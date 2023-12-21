На встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році планують виділили 32,4 мільйони гривень.

Про це свідчать дані опубліковані в проекті бюджету на Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік.

Прогнозується, що готовність проєкту у кінці 2024 року буде 75%.

Як відомо, загальна вартість проєкту складає 71 мільйон 643 тисячі 944 гривні. Загальний період реалізації проєкту зазначений з 2020 до 2025 року.

Нагадаємо, що у Миколаєві камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

Основні функції системи включають цілодобовий контроль подій в місті, оперативне реагування на суспільнополітичні заходи, та управління містом при надзвичайних ситуаціях. Важливою особливістю є створення оперативних баз для пошуку транспортних засобів за різними параметрами.

Нагадаємо, що у 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.

Раніше, Миколаївська міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. В мерії зазначали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.

Як відомо, бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проектів у різних сферах, у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень.