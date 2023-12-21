100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду на сторінці в Facebook.

Навчання на третій хвилі програми стартувало в жовтні 2023 року. Проєкт містив навчальні уроки з підприємства, дизайн-мислення, основ бюджетування та ін.

Крім того, школи працювали і над втіленням проектів і для своїх навчальних закладів разом з досвідченими менторами.

Проте гранти сумою 5 тысяч доларів отримали лише половина з усіх шкіл, які брали участь, зокрема:

команда «Геба» з Березанського ліцею — розробка проєкту багатофункціонального простору і для молоді, і для людей літнього віку;

команда «Буревії» з Кам'яномостівського ліцею — проєкт інтерактивного освітнього ігрового простору «TIME» в холі ліцею;

команда «Respect» з Єланецького ліцею №1 — проєкт соціального багатовекторного хабу «Місце, що об’єднує»;

команда «Клас» з ліцею селища Центральне — проєкт івент-календарю освітніх та культурних подій для учнів;

команда «BTomodachi» з Баштанського ліцею №2 вирішила поставити в центрі рідного міста LED-екран. З його допомогою вони мріють популяризувати освіту та дозвілля серед мешканців Баштанки.

Як зазначили в savED, на інші команди також чекає подарунок — освітня подорож за рахунок мецената та депутата міської ради Миколаєва Миколи Капацини.

Ще 50 000 грн з Фонду вільних та небайдужих докладе Вікторія Христенко — депутатка Львівської міської ради, голова комісії освіти та науки, CEO Школи Вільних та Небайдужих.

Нагадаємо, на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.