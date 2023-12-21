100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду на сторінці в Facebook.
Навчання на третій хвилі програми стартувало в жовтні 2023 року. Проєкт містив навчальні уроки з підприємства, дизайн-мислення, основ бюджетування та ін.
Крім того, школи працювали і над втіленням проектів і для своїх навчальних закладів разом з досвідченими менторами.
Проте гранти сумою 5 тысяч доларів отримали лише половина з усіх шкіл, які брали участь, зокрема:
Як зазначили в savED, на інші команди також чекає подарунок — освітня подорож за рахунок мецената та депутата міської ради Миколаєва Миколи Капацини.
Ще 50 000 грн з Фонду вільних та небайдужих докладе Вікторія Христенко — депутатка Львівської міської ради, голова комісії освіти та науки, CEO Школи Вільних та Небайдужих.
Нагадаємо, на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду на сторінці в Facebook.
Навчання на третій хвилі програми стартувало в жовтні 2023 року. Проєкт містив навчальні уроки з підприємства, дизайн-мислення, основ бюджетування та ін.
Крім того, школи працювали і над втіленням проектів і для своїх навчальних закладів разом з досвідченими менторами.
Проте гранти сумою 5 тысяч доларів отримали лише половина з усіх шкіл, які брали участь, зокрема:
Як зазначили в savED, на інші команди також чекає подарунок — освітня подорож за рахунок мецената та депутата міської ради Миколаєва Миколи Капацини.
Ще 50 000 грн з Фонду вільних та небайдужих докладе Вікторія Христенко — депутатка Львівської міської ради, голова комісії освіти та науки, CEO Школи Вільних та Небайдужих.
Нагадаємо, на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.