Мінсоцполітики презентувало тизер єдиної державної онлайн-платформи про всиновлення та сімейне виховання дітей. Її запустять повноцінно на початку 2024 року.

Про це повідомила пресслужба.

За допомогою тизера відомство хоче зібрати зворотний звʼязок від потенційних користувачів платформи. Там буде інформація про сімейне виховання дітей та шлях майбутніх усиновлювачів і сімей, які вирішили прийняти дитину в родину.

Щоб протестувати платформу потрібно:

перейти за посиланням;

натиснути на розділ «Опитування» і пройти його;

за бажанням долучитися до бета-тестування єдиної платформи.

«Платформа буде місцем надання консультаційної підтримки, стане своєрідною покроковою дорожною картою для тих, хто стає на шлях усиновлення й альтернативного батьківства. Таким чином ми популяризуватимемо і стимулюватимемо розвиток сімейного виховання дітей в Україні», — сказала очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Нагадаємо, журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.