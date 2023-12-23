Президент США Джо Байден підписав закон про політику оборони США, який передбачає щорічні військові витрати в розмірі $886 мільярдів. Це також включає допомогу Україні.

Про це пише Reuters.

Перед цим закон прийняв Конгрес, а також Сенат США. Цей документ регулює багато що: від підвищення зарплати для військовослужбовців і купівлі кораблів з літаками до політики підтримки іноземних партнерів, таких як Україна чи Тайвань.

Закон, який складається з майже 3 100 сторінок, включає підвищення зарплати військовим на 5,2% і збільшення загального бюджету національної безпеки приблизно на 3% до $886 мільярдів.

Водночас закон продовжує Ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року, що дозволить Вашингтону виділити $300 мільйонів на програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Нагадаємо, США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. На ці кошти планують запускати цифрові проєкти.