На Миколаївщині Первомайська громада в рамках міжнародного партнерства отримала сміттєвоз для потреб житлово-комунального господарства.

Про це повідомили на сторінці Первомайської селищної військової адміністрації.

Зазначається, що сміттєвоз з боковим завантаженням, щоб збирати сміття з баків, які будуть доставлені в громади з нового 2024 року. Заступник начальника Первомайської СВА Сергій Паладій разом із директоркою ЖКП «Світанок» Людмилою Балько зустрічали машину, провівши всі необхідні процедури її прийняття.

Також зазначається, що техніку громада отримала від міжнародної організації «Кімонікс Інтернешнл Інк» в межах проекту «Раннє відновлення» фонду «Партнерство за сильну Україну»

Нагадаємо, що у вересні цього року чотири громади Миколаївської області отримали машини-сміттєвози у рамках співпраці Королівства Данія з UNOPS.

Раніше 2 березня чеська компанія Rumpold UHB, limited company через програму Координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації — КЦРНС (ERCC) передала два сміттєвоза для комунальних закладів Ольшанської та Шевченківської територіальних громад.