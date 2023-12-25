Президент України Володимир Зеленський нагадав, що у Різдвяний вечір під час війни ЗСУ збили не лише майже 30 «шахедів» і кілька ракет, але й ще дві російські «сушки».

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Всього за тиждень у терористів мінус пʼять літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік — настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі», — зазначив український президент.

Він подякував українським воїнам за влучність та силу. А також кожному, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист України, хто «витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає».

«Дякую всім вам! З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік», — додав Володимир Зеленський.

Також повідомлялось, що українська Греко-Католицька церква в Україні сьогодні, 25 грудня, уперше відзначає Різдво Христове за новим календарем.