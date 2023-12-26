Віталій Кім, фото НикВести

Міжнародні партнери у 2023 році надали Миколаївській області фінансову допомогу у розмірі 105,5 мільйонів євро.

Про це під час підсумкової пресконференції у вівторок, 26 грудня, доповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Зі 105,5 мільйонів євро більшу частину коштів регіон отримав в рамках співпраці з Королівством Данія на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області — 75,5 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів Миколаївська область отримала від інших партнерів.

— 105,5 мільйонів євро — це міжнародні партнери для Миколаївщини. 75,5 мільйонів євро — Данія та 30 мільйонів євро від інших партнерів. Справа в тому, що немає лінійного… там 75 затвердила Данія в рамках співпраці, але міжнародні партнери допомагають і через фонди, на які скидають гроші всі партнери, в тому числі і Данія. Тому дуже багато пересічень, наприклад, ООН, UNDP і інші світяться в нас, як міжнародні організаціі. Там дуже переплетено, але при цьому, допомога суттєва. По Миколаївщині їм подобається, що ми координуємо таким чином, що весь ланцюг допомоги і заявок вони бачать, що це заходить в територіальні громади та напряму користувачам. Саме через це збільшилися темпи і обʼєми по Миколаївській області. Це більш демократична та бізнесова координація, — заявив Віталій Кім.

Скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйонів доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.

Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.