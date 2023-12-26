Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

В Миколаївській області відновили 19 мостів із 20, які були пошкоджені через російські обстріли. Останній наразі ще ремонтують.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на пресконференції 26 грудня, пишуть «НикВести».

За його словами, по області відновлено 455 кілометрів доріг місцевого значення на суму 325 мільйонів. Також відновлено 550 кілометрів доріг державного значення на суму 617 мільйонів гривень

Також він розповів, що в області відремонтували майже усі пошкоджені під час війни мости. 8 мостів відновили за кошти державного бюджету на суму 960 мільйонів гривень.

Крім того, Держспецтрансслужба за фінансової підтримки фандерейзингової платформи UNITED24 відновила на Миколаївщині 9 мостів.

«Хочу відзначити темпи. Ми розпочали у грудні минулого року і закінчили два три місяці тому. Я вважаю, що ми закрили це питання повністю», — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у Миколаївській області завершили капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі Т-15-08 «Калинівка — Снігурівка», зруйнований внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося раніше, у Горохівській громаді Миколаївської області за пʼять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри. Віталій Кім розповів, що це був передостанній міст, який необхідно відновити.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) вже оголошувала цього року тендери на ремонт двох мостів на автодорозі «Калинівка — Снігурівка». Йдеться про відрізки доріг км 2+398 за 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень (Калинівський міст, який було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян) та км 36+483 за 113 мільйонів 944 тисячі 813 гривень.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що загалом у Миколаївській області зруйновано 6 мостів. У 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.

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