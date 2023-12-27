Від початку повномасштабної війни 342 підприємства релокувалися з території Миколаївської області, ще 165 – припинили свою роботу.

Про це сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року, пишуть «НикВести».

— Економічні збитки – це про біль. У нас релоковано 342 підприємства, 165 – припинило діяльність, адже вони знищені чи пошкоджені. На щонайменше 13% очікуємо зменшення ПДФО, але у порівнянні не з 2022 роком, а з 2021 роком. Чому 2021 рік? Тому що нам будуть компенсувати субвенцією нестачу бюджету. Виробництво скоротилося на 50% – наполовину, скажімо так. Закриті порти – це в нас основна проблема з якою ми живемо. Три великі підприємства відновили роботу, – сказав Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що станом на травень цього року працюючі під час війни підприємства Миколаєва заборгували своїм працівникам 18,7 мільйона гривень заробітної плати.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Віталій Кім повідомляв, що після звільнення Херсона до Миколаєва почало повертатися багато малих підприємств, однак великий бізнес поки не квапиться відновлювати потужності в регіоні.

Також нагадаємо, що за півтора року від початку великої війни станом на кінець вересня 2023 року в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств.

Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.

Зокрема, на території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.