Уряд може затримати виплати пенсій мільйонам осіб та зарплат держслужбовцям та вчителям, якщо США та Євросоюз не нададуть нових пакетів фінансової допомоги.

Про це заявила віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі виданню Financial Times.

За її словами, зараз власні доходи держави йдуть в основному на сектор оборони, тому без допомоги союзників в інших сферах може виникнути дефіцит фінансування.

«Наступного року нам буде потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів, щоб забезпечити стабільність економіки та соціальних виплат», — сказала Юлія Свириденко.

Міністерка додала, що інакше Україні доведеться скоротити витрати на деякі соціальні програми, а також відкласти виплату зарплат 500 тисячам чиновників та 1,4 мільйону вчителів, а також пенсій 10 мільйонам пенсіонерів.

Свириденко сподівається, що у США та ЄС незабаром виділять допомогу Україні. Очікується, що нову фіндопомогу буде схвалено до кінця лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України.