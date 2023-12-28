Уряд може затримати виплати пенсій мільйонам осіб та зарплат держслужбовцям та вчителям, якщо США та Євросоюз не нададуть нових пакетів фінансової допомоги.
Про це заявила віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі виданню Financial Times.
За її словами, зараз власні доходи держави йдуть в основному на сектор оборони, тому без допомоги союзників в інших сферах може виникнути дефіцит фінансування.
«Наступного року нам буде потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів, щоб забезпечити стабільність економіки та соціальних виплат», — сказала Юлія Свириденко.
Міністерка додала, що інакше Україні доведеться скоротити витрати на деякі соціальні програми, а також відкласти виплату зарплат 500 тисячам чиновників та 1,4 мільйону вчителів, а також пенсій 10 мільйонам пенсіонерів.
Свириденко сподівається, що у США та ЄС незабаром виділять допомогу Україні. Очікується, що нову фіндопомогу буде схвалено до кінця лютого 2024 року.
Раніше повідомлялося, що в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України.
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Уряд може затримати виплати пенсій мільйонам осіб та зарплат держслужбовцям та вчителям, якщо США та Євросоюз не нададуть нових пакетів фінансової допомоги.
Про це заявила віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі виданню Financial Times.
За її словами, зараз власні доходи держави йдуть в основному на сектор оборони, тому без допомоги союзників в інших сферах може виникнути дефіцит фінансування.
«Наступного року нам буде потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів, щоб забезпечити стабільність економіки та соціальних виплат», — сказала Юлія Свириденко.
Міністерка додала, що інакше Україні доведеться скоротити витрати на деякі соціальні програми, а також відкласти виплату зарплат 500 тисячам чиновників та 1,4 мільйону вчителів, а також пенсій 10 мільйонам пенсіонерів.
Свириденко сподівається, що у США та ЄС незабаром виділять допомогу Україні. Очікується, що нову фіндопомогу буде схвалено до кінця лютого 2024 року.
Раніше повідомлялося, що в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України.