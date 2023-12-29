У ніч проти 29 грудня українська ППО знищила 14 безпілотників типу «Shahed 131/136» над південними регіонами країни.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Більшість БпЛА летіли з боку тимчасово окупованого Криму. Над Херсонською областю протиповітряна оборона знищила 1 «шахед», ще 10 збили в небі над Одещиною.
Як повідомляли раніше у Миколаївській ОВА, над Миколаївщиною вночі було знищено три БпЛА типу «Shahed-131/136».
За словами речника Повітряних сил України Юрійя Ігната, ворог завдав «потужного» удару по Україні, атака здійснювалась з різних засобів повітряного нападу, такі як«Кинджали», балістика, С-300, крилаті ракети. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.
Відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.
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У ніч проти 29 грудня українська ППО знищила 14 безпілотників типу «Shahed 131/136» над південними регіонами країни.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Більшість БпЛА летіли з боку тимчасово окупованого Криму. Над Херсонською областю протиповітряна оборона знищила 1 «шахед», ще 10 збили в небі над Одещиною.
Як повідомляли раніше у Миколаївській ОВА, над Миколаївщиною вночі було знищено три БпЛА типу «Shahed-131/136».
За словами речника Повітряних сил України Юрійя Ігната, ворог завдав «потужного» удару по Україні, атака здійснювалась з різних засобів повітряного нападу, такі як«Кинджали», балістика, С-300, крилаті ракети. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.
Відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.