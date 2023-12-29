Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 мільярдів гривень за рік.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів», — сказав він.

За словами Дениса Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії.

«Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати», — сказав він.

За словами прем’єра, нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабміну, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня уряд скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

«Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.