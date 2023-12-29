Наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на підтримку наших міжнародних партнерів: зараз є домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Також є програма розширеного фінансування з МВФ, підтримка інших міжнародних фінансових організацій.
«Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти. І головне: пенсії надалі будуть платитися вчасно; індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон; зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно», — запевнив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.
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Наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на підтримку наших міжнародних партнерів: зараз є домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Також є програма розширеного фінансування з МВФ, підтримка інших міжнародних фінансових організацій.
«Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти. І головне: пенсії надалі будуть платитися вчасно; індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон; зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно», — запевнив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.