Наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на підтримку наших міжнародних партнерів: зараз є домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Також є програма розширеного фінансування з МВФ, підтримка інших міжнародних фінансових організацій.

«Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти. І головне: пенсії надалі будуть платитися вчасно; індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон; зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно», — запевнив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.