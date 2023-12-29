Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку до 38,002, порівняно із 37,9824 напередодні.

Про це свідчать дані з сайту НБУ.

Згідно з даними Нацбанку офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на рівні 38,002 гривні за 1 долар, що на 0,0196 гривні більше ніж напередодні. Встановлений в останній курс діятиме з 1 по 5 січня 2024 року.

Натомість вартість євро в Україні знизиться до 41,996 гривні, що нижче за історичний максимум.

Нагадаємо, у Національному банку презентували нову пам’ятну моменту «Захисниці», присвячену українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.