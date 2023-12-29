Кіберфахівці СБУ та співробітники Національної поліції провели спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 кол-центрів, які викрадали персональні дані і заощадження українців та іноземних громадян.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, шахраї пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій». Крім того, викриті call-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо. Зазначається, що у подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів.

Під час обшуків у кол-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тисячі одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Також повідомляється, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 кол-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили роботу потужного шахрайського кол-центру, в якому викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі.