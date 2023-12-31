Фото з Telegram-каналу Володимира Зеленського

Станом на 30 грудня внаслідок російського масованого обстрілу в Україні загинули 39 людей та 120 зазнали поранень.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Постраждало майже 120 міст і сіл — сотні цивільних об'єктів.

Володимир Зеленський висловив вдячність рятувальникам, працівникам комунальних підприємств, правоохоронцям — усім, «хто зараз на місцях допомагає, підтримує, розбирає завали й відновлює нормальне життя».

«Загалом через удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на цей час 39 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу», — зазначив він.

Фото з Telegram-каналу Володимира Зеленського

Фото з Telegram-каналу Володимира Зеленського

Фото з Telegram-каналу Володимира Зеленського

Нагадаємо, що уночі 29 грудня росіяни обстріляли Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також «Кинжалами». У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.