Станом на 31 грудня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У нічні години передбачається експорт до Молдови, а також планується комерційний імпорт електроенергіїв обсязі 11 600 МВт-год.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У відомстві зазначили, що в резерві знаходяться чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.
У Донецькій області енергетики частково заживили ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів. Також було пошкоджено повітряну лінію 110 кіловат.
У Чернігівській області внаслідок кількох обстрілів було пошкоджено повітряні лінії обленерго, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у дев'ятьох населених пунктах.
Нагадаємо, що для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки, «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Станом на 31 грудня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У нічні години передбачається експорт до Молдови, а також планується комерційний імпорт електроенергіїв обсязі 11 600 МВт-год.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У відомстві зазначили, що в резерві знаходяться чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.
У Донецькій області енергетики частково заживили ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів. Також було пошкоджено повітряну лінію 110 кіловат.
У Чернігівській області внаслідок кількох обстрілів було пошкоджено повітряні лінії обленерго, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у дев'ятьох населених пунктах.
Нагадаємо, що для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки, «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.