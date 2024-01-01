Внаслідок влучення ворожого БпЛА до житлового будинку в Есманській громаді Сумської області загинула жінка, попередньо під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

За даними слідства, 1 січня 2024 року близько 15:00 росіяни атакували безпілотниками Есманську громаду на Сумщині. Один безпілотник поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні. За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.