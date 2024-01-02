В Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомляють про двох постраждалих.

У Міноборони РФ звинуватили Україну в ракетній атаці на Бєлгородську область. У російському обласному центрі Бєлгород, триває третя упродовж доби повітряна тривога.

Так, за даними російського відомства, близько 12-ї години дня (11:00 за Києвом, — прим.) засоби ППО, за даними міністерства, збили чотири ракети реактивної системи залпового вогню «Вільха».

Загалом, станом на 14:30 за московським часом на території російської області нібито було збито 8 ракет випущених з України.

Як заявив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков, під час першої атаки постраждав чоловік, у якого осколкові поранення рук та ніг, його госпіталізували. Під час другої атаки постраждала жінка, у неї рвана рана лівої кисті, їй надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше Вʼячеслав Гладков заявляв, що внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.