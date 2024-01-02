Евакуаційна група поліції «Білий янгол» вивезла з Авдіївки два літніх подружжя і двох чоловіків у важкому стані. Також з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За словами правоохоронців, попри те, що через російські штурми місто перетворюється на руїни, деякі жителі довго не наважуються на виїзд.

Серед тих, хто вирішив виїхати, — літнє подружжя, чий будинок потрапив під обстріл. Жінка розповіла, що після обстрілу стеля в кімнати впала прямо на ліжко.

На евакуацію також погодилася ще одна літня пара. З проханням врятувати батьків до поліції звернулася їхня донька.

Також правоохоронці вивозять людей, які потребують медичної допомоги. Так, один чоловік зламав ногу і не міг дістатися до лікарні. Його рідні попросили допомоги в евакуаційної групи.

Ще один місцевий житель отримав поранення внаслідок авіаудару. Стан чоловіка був важкий, він стікав кров’ю. Після надання першої медичної допомоги екіпаж поліції доставив пораненого до лікарні.

Також поліціянти дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Він з родиною перебував у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, коли керована авіабомба влучила в їхній будинок. Його дружина залишилася живою, її матір зазнала важких поранень.

Нагадаємо, з Авдіївки Донецької області евакуйовано всіх дітей, в грудні 2023 року соцслужбам вдалося знайти інформацію про останню родину з дитиною.

Однак Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців.