В комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг» закликали миколаївських водіїв 3 січня бути обережними та максимально знижувати швидкість руху на вулицях Пушкінська та Нікольська.
Про це повідомили у пресслужбі КП.
Через витік великої кількості олії на проїжджу частину, дорожнє покриття на деяких ділянках дуже слизьке.
«Для уникнення небезпечних ситуацій просимо водіїв протягом 3 січня максимально знижувати швидкість та реагувати на попереджувальні знаки!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.
Бригада «ЕЛУ автодоріг» посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. За даними КП, станом на 23:40 2 січня роботи з ліквідації наслідків аварії досі тривають.
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В комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг» закликали миколаївських водіїв 3 січня бути обережними та максимально знижувати швидкість руху на вулицях Пушкінська та Нікольська.
Про це повідомили у пресслужбі КП.
Через витік великої кількості олії на проїжджу частину, дорожнє покриття на деяких ділянках дуже слизьке.
«Для уникнення небезпечних ситуацій просимо водіїв протягом 3 січня максимально знижувати швидкість та реагувати на попереджувальні знаки!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.
Бригада «ЕЛУ автодоріг» посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. За даними КП, станом на 23:40 2 січня роботи з ліквідації наслідків аварії досі тривають.