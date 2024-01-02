В комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг» закликали миколаївських водіїв 3 січня бути обережними та максимально знижувати швидкість руху на вулицях Пушкінська та Нікольська.

Про це повідомили у пресслужбі КП.

Через витік великої кількості олії на проїжджу частину, дорожнє покриття на деяких ділянках дуже слизьке.

«Для уникнення небезпечних ситуацій просимо водіїв протягом 3 січня максимально знижувати швидкість та реагувати на попереджувальні знаки!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.

Бригада «‎ЕЛУ автодоріг»‎ посипає піском ділянку дороги, де розлилась олія. За даними КП, станом на 23:40 2 січня роботи з ліквідації наслідків аварії досі тривають.