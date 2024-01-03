В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.

Про це повідомили в пресслужбі департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить – 504 гривні, у разі термінового оформлення, протягом 10 робочих днів, вартість становитиме – 874 гривні.

«Громадяни, які здійснили оплату вартості адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України у формі картки в 2023 році, з урахуванням вартості бланка документа, яка діяла на момент оплати, і здійснюватимуть оформлення адміністративної послуги у 2024 році, мають здійснити відповідну доплату на суму збільшення вартості бланка документа», – йдеться у повідомленні.

Вартість оформлення посвідки на постійне проживання протягом 15 робочих днів становить 1151 гривень.

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів становить 1396 гривень.

Нагадаємо, що у Празі почав роботу український «Паспортний сервіс».