Шахраї ошукали мешканку Миколаївського району на понад 29 тисяч гривень під приводом «соціальних виплат».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Миколаївської області.

Звернення про те, що невідомі особи привласнили її грошові кошти, надійшло до поліції від 54-річної жительки Чорноморської територіальної громади.

Зі слів потерпілої, на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого, який запропонував отримати соціальну допомогу від нібито однієї з міжнародних організацій. Для цього заявниці потрібно було натиснути всього одну цифру під час телефонної розмови. Виконавши умову співрозмовника, грошові кошти з банківських карток жінки в сумі 29 тисяч 884 гривні були списані.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

В поліції вчергове закликали громадян бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомцями.

Нагадаємо, приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців, надходять до Росії.