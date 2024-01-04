Головне управління Міністерства оборони повідомило про знищення російського бомбардувальника Су-34.
Про це повідомили в ГУР та опублікували відео, на якому видно, що невідома людина розпалює вогнище всередині одного із літаків.
Тактичний бомбардувальник Су-34 згорів у ніч на 4 січня 2024 на російському аеродромі «Шаґол» (Чєлябінск).
«Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.
Причини пожежі на літаку уточнюються, зазначили в ГУР.
Нагадаємо, що у серпні цього року у Челябінській області Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-8, усі люди на борту загинули.
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Головне управління Міністерства оборони повідомило про знищення російського бомбардувальника Су-34.
Про це повідомили в ГУР та опублікували відео, на якому видно, що невідома людина розпалює вогнище всередині одного із літаків.
Тактичний бомбардувальник Су-34 згорів у ніч на 4 січня 2024 на російському аеродромі «Шаґол» (Чєлябінск).
«Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.
Причини пожежі на літаку уточнюються, зазначили в ГУР.
Нагадаємо, що у серпні цього року у Челябінській області Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-8, усі люди на борту загинули.