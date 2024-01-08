Миколаївську теплоелектроцентраль (ТЕЦ) більше не планують передавати з державної у власність міста Миколаєва.

Про це під час своєї пресконференції 4 січня заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, відповідаючи на питання кореспондентки «НикВести».

На початку 2019 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич озвучив ідею про те, щоб передати з державної в комунальну власність Миколаївську ТЕЦ, яка обслуговує 40% абонентів обласного центру. Тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення Віце-прем'єр-міністру – міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України підготувати проект рішення про передачу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» до міської комунальної власності. Очікувалось, що уряд ухвалить відповідне рішення у тому ж 2019 році, однак цього не відбулось.

— Ні, сьогодні це питання не розглядається. За цей час ТЕЦ перейшла у підпорядкування НАК «Нафтогаз», і вони розглядають цей об’єкт як потенційно успішний, який, якщо вкласти в нього гроші и модернізувати, може бути прибутковим. Тому вони, як я отримав інформацію, не торгують своїми активами, вони їх планують поліпшувати, - сказав Олександр Сєнкевич.

У 2021 році технічний директор ТОВ «Нафтогаз Тепло» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз») Федір Шевченко заявив, що «Нафтогаз України» у 2022 році планує модернізувати Миколаївську ТЕЦ разом з місцевою владою.

Що з опаленням в Миколаєві

Як відомо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в Миколаєві в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Миколаївська ТЕЦ є одним із двох підприємств, які забезпечують теплом півмільйонний Миколаїв. Станом на кінець 2021 року ТЕЦ обслуговувала понад 40 тисяч абонентів, серед яких 28 дитячих садків, 19 шкіл і 24 лікарні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.