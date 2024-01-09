Олександр Прокудін. Фото: Укрінформ

У Херсоні влада не застосовуватиме примусову евакуацію, поки не буде «дуже загострена ситуація».

Про це розповів головаХерсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Укрінформу.

Олександр Прокудін припустив імовірність оголошення примусової евакуації з обласного центру родин із дітьми, адже перебувати в Херсоні дітям небезпечно.

«Херсон перебуває у зоні, де обов’язкова евакуація, але місто не входить у перелік населених пунктів, де вона проводиться примусово. Водночас ми на кожній Раді обороні області заслуховуємо СБУ, контррозвідку, військових із цього приводу. Якщо буде дуже загострена ситуація, то будемо оголошувати евакуацію під примусом», — сказал Олександр Прокудін.

Він закликав людей не доводити до ситуації, коли для порятунку життя родин із дітьми військовим і поліцейським доведеться примусово евакуювати населення.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року з Херсону евакуювали пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах