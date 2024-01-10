Журнал The Time склав список топ-10 глобальних ризиків у 2024 році. На третє місце журналісти поставили ризик розділення України.

Про це йдеться у публікації на сайті видання.

The Time пише, що цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу.

«2024 рік — це переломний момент у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і не розробить найближчим часом реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і цілком можуть розширитися», — пишуть журналісти.

Зазначається, що Україна відчайдушно потребує додаткових військ. Водночас Україна сильно постраждала від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі.

«З усіх цих причин Київ цього року піде на більший військовий ризик, включаючи удари по більшій кількості цілей усередині Росії, що викличе безпрецедентну реакцію РФ і може втягнути НАТО в конфлікт», — вважають у Time.

Повний список головних ризиків цього року виглядає так: