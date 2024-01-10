Регулярні профілактичні огляди необхідні, оскільки багато захворювань сечостатевої системи протікають безсимптомно до певної стадії. Це стосується не тільки регулярних візитів до гінеколога, необхідних жінкам, а й оглядів уролога. Щорічного профілактичного огляду уролога потребують чоловіки. Після 40-45 років так і взагалі рекомендується відвідувати лікаря раз на півроку через вікові особливості, що підвищують ризик розвитку деяких хвороб. Зазвичай до первинної консультації гінеколога та уролога входить опитування пацієнта для збору анамнезу, огляд зовнішніх статевих органів та планування подальшого обстеження, якщо це необхідно.

Гінекологічна первинна консультація

Для профілактичного візиту до гінеколога найкращий період – між 7 та 12 днем менструального циклу, але якщо є якісь турбуючі симптоми – підходить будь-яка дата. Напередодні консультації рекомендується доба помірності від статевих контактів, а за кілька годин до неї провести інтимну гігієну. Якщо є результати попередніх оглядів чи проведеного лікування – всі довідки потрібно взяти із собою.

Якщо консультація проводиться вперше, лікар знайомиться з пацієнткою та докладно опитує її щодо анамнезу (дата першої менструації, вагітність та пологи, статеве життя). Після цього проводиться стантартне гінекологічне обстеження:

огляд зовнішніх статевих органів;

огляд шийки матки за допомогою гінекологічного дзеркала (за наявності статевого життя);

забір мазка вагінальної мікрофлори;

зішкріб зразка тканини шийки матки для ПАП-тесту.

Огляд гінеколога триває 5-10 хвилин. У процесі лікар оцінює анатомію та стан статевих органів. Це дає можливість підтвердити або виключити вагітність або захворювання. Іноді після огляду гінеколог одразу рекомендує УЗД органів малого тазу – наприклад, якщо підозрює будь-яку проблему зі здоров'ям чи підтвердив вагітність пацієнтки.

Урологічна первинна консультація

Первинний візит до уролога також починається зі збирання анамнезу. Проводиться опитування пацієнта щодо його скарг, раніше перенесених хвороб, наявність будь-яких хронічних захворювань зараз. Лікар вивчає результати попередніх аналізів та оглядів. Далі проводиться візуальний огляд статевих органів.

Якщо уролог оглядає чоловіка, необхідно оцінити стан зовнішніх статевих органів, лімфатичних пахових вузлів та передміхурової залози. Мануальна діагностика стану простати виконується через задній прохід.

Огляд жінки проводиться на гінекологічному кріслі. Завдання лікаря в цьому випадку – оцінити стан уретри та сечового міхура, а також підтвердити чи виключити пролапс – опущення органів, яке буває у жінок старшого віку, а також у молодих жінок після важких пологів.

Після огляду лікар обговорює з пацієнтом питання, що його хвилюють, і призначає додаткові дослідження. Це можуть бути УЗД, аналізи сечі та крові, МРТ або КТ.

Вся інформація про стан здоров'я пацієнта – суворо конфіденційна, згідно із законом про лікарську таємницю. На первинній консультації як гінеколога, так і уролога важлива довіра пацієнта до лікаря, оскільки ці спеціалізації стосуються інтимного життя людини. Важливо, щоб пацієнт не відчував сором'язливості, надаючи лікарю необхідну діагностику інформацію.

Регулярні профілактичні огляди у гінеколога та уролога – найкраща профілактика більшості захворювань репродуктивної та сечовидільної системи. Записатися на консультацію до уролога ви можете за посиланням нижче https://omegamc.ua/urologiya.html.