Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин.
Також внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків удару.
Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу.
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Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин.
Також внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків удару.
Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|