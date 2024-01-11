Організація Об'єднаних Націй звернулась до своїх міжнародних донорів закласти на 2024 рік гуманітарну допомогу Україні на суму 3,1 мільярда доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого посадовця Ради Безпеки ООН.

Зазначається, що план реагування ООН на 2024 рік, який агентства організації представлять донорам у Женеві 15 січня, передбачає закладення 3,1 мільярда доларів для надання допомоги 8,5 мільйона людей в Україні.

Управління ООН з координації гуманітарних справ оголосило, що понад 14,6 мільйона людей, або близько 40% теперішнього населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.

«Оскільки війна в Україні не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України», — сказала Едем Восорну, представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Нагадаємо, Данія з лютого 2022 року по жовтень 2023 року виділила на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області 75,5 мільйонів євро.