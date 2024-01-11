Денис Бережний. Скрін з відео "Нового времени"

Дениса Бережного вивезли із Херсона за місяць до визволення міста. Тоді хлопцю було 17 років. Окупаційна влада заявила, що підліток у складі групи їде до Криму на оздоровлення, однак назад повернутися виявилося складно.

Свою історію він розповів виданню «Настоящее время».

За словами Дениса Бережного, коли оголосили, що його відвезуть до Криму, батьки намагалися відмовитись, однак росіяни пригрозили візитом додому військових. Хлопчик поїхав, як спочатку заявлялося, на два тижні, а в результаті їх ніхто не збирався повертати додому. Як зазначає Денис, «згодом усі почали розуміти, що це була депортація».

«Ми почали питати, а коли додому, два тижні вже минуло. «Ми не знаємо, коли автобуси дадуть». Потім сказали, що автобуси розстріляли дорогою до нас і більше їх не буде, доки Росія не забере Херсон назад», — розповідає Денис Бережний.

Також він розповів, що у таборі їх намагалися морально «зламати» та навіть залякували.

З табору в Євпаторії його відправили до Керчі навчатись у морському коледжі. Там його під тиском намагалися переконати оформити російський паспорт.

«Дуже добре тиснули. Говорили, отримуй паспорт. Там же видавали сертифікати на квартиру та 100 тисяч. Підкуповували, можна сказати, дітей та батьків, щоби отримували російське громадянство», — розповідає він.

Денис Бережний повернувся додому лише через 11 місяців за допомогою волонтерів. Він розповів, що від друзів дізнався про організацію Save Ukraine, яка допомагає повертати дітей додому.

«Я зайшов на їхній сайт, подивився, кого вони вже забрали, побачив там багато дітей з табору, яких знаю, зателефонував на гарячу лінію з російського номера, дав всю інформацію. На той момент я не бачив батьків 10 місяців. Потім зі мною зв'язалися волонтери. І ми почали робити довіреність на маму друга, щоб мене забрати, бо мої батьки не могли приїхати, вони б на кордоні нічого не змогли сказати», — розповідає хлопець.

Раніше повідомлялося, що приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.