У Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на суму майже півмільйона гривень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що в період з травня 2021 року по червень 2023 року один із департаментів міської ради уклав договір з будівельним підприємством на реконструкцію з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу.
«Директор підрядного підприємства, маючи намір на присвоєння бюджетних коштів, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт, в яких містилися неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок протиправних дій ексдиректора міському бюджету було завдано збитків на загальну суму майже 500 тисяч гривень.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі повідомили колишньому керівнику будівельного підприємства про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах».
Відповідно до санкції зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
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У Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на суму майже півмільйона гривень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що в період з травня 2021 року по червень 2023 року один із департаментів міської ради уклав договір з будівельним підприємством на реконструкцію з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу.
«Директор підрядного підприємства, маючи намір на присвоєння бюджетних коштів, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт, в яких містилися неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок протиправних дій ексдиректора міському бюджету було завдано збитків на загальну суму майже 500 тисяч гривень.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі повідомили колишньому керівнику будівельного підприємства про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах».
Відповідно до санкції зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Миколаївській області судитимуть колишню провідну спеціалістку державної виконавчої служби Баштанського району.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|