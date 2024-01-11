У Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на суму майже півмільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що в період з травня 2021 року по червень 2023 року один із департаментів міської ради уклав договір з будівельним підприємством на реконструкцію з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу.

«Директор підрядного підприємства, маючи намір на присвоєння бюджетних коштів, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт, в яких містилися неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок протиправних дій ексдиректора міському бюджету було завдано збитків на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі повідомили колишньому керівнику будівельного підприємства про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах».

Відповідно до санкції зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Миколаївській області судитимуть колишню провідну спеціалістку державної виконавчої служби Баштанського району.