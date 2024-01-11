Фахівці «Миколаївгазу» майже півроку не можуть подати газ в будинок жительки в селі Лимани у Миколаївській області.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила староста села Наталія Панашій.

За словами жінки, влітку в жінки зламався котел, який вона замінила. Після чого спеціалісти «Миколаївгазу» мали запустити газ, проте у компанії жінці відповіли, що їй доведеться чекати в черзі до 10 місяців.

«Чесно, я б і сама запустила, а потім не допустила б тих проханих спеціалістів! Як не соромно, відповідати їй, що в нас тільки одна бригада і черга на підключення аж на 8-10 місяців! Від нашої служби Вітовського відділення УЕГГ вже все зроблено в кінці вересня. Замерзне людина,то на вашій совісті!», — написала Наталія Панашій.

Пізніше у коментарі під дописом староста села додала, що після публікації посту до неї звернулась Миколаївська обласна газова служба.

«Все зупинилося 20 листопада через бюрократію! Тому працюйте вчасно і писати ніхто не буде. Чекаємо вашої допомоги», — додала вона.

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