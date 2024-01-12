У Миколаївській та Одеській областях приймають заявки на виплату грошової допомоги від «Карітасу».
Жителі двох областей можуть отримати 10 тисяч 800 гривень на людину, повідомляє Благодійна місія «Карітас-Спес Одеса».
Організація підтримує жителів міст, які зазнали масових обстрілів протягом останніх тижнів. Для постраждалих від військових дій створили програму екстреної фінансової підтримки: можна отримати 3600 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) відразу за три місяці.
Для отримання виплат треба обов’язково мати Акт пошкодження житла внаслідок бойових дій за останні два місяці з дати реєстрації, виданий місцевими адміністраціями.
Заявки приймають в офісах місії в Одесі та Миколаєві. Попередньо можна записатися в Telegram-боті за посиланням. Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 654 10 26.
«Карітас-Спес» – релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви в Україні. Вона є однією із 48 учасників Федерації «Карітас Європа» та членом «Карітас Інтернаціоналіс», глобальної конфедерації, яка об’єднує 162 католицькі організації. В Україні Місія працює в усіх регіонах, маючи Національний офіс і сім регіональних осередків, які діють у кожній дієцезії Римсько-Католицької Церкви (РКЦ).
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У Миколаївській та Одеській областях приймають заявки на виплату грошової допомоги від «Карітасу».
Жителі двох областей можуть отримати 10 тисяч 800 гривень на людину, повідомляє Благодійна місія «Карітас-Спес Одеса».
Організація підтримує жителів міст, які зазнали масових обстрілів протягом останніх тижнів. Для постраждалих від військових дій створили програму екстреної фінансової підтримки: можна отримати 3600 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) відразу за три місяці.
Для отримання виплат треба обов’язково мати Акт пошкодження житла внаслідок бойових дій за останні два місяці з дати реєстрації, виданий місцевими адміністраціями.
Заявки приймають в офісах місії в Одесі та Миколаєві. Попередньо можна записатися в Telegram-боті за посиланням. Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 654 10 26.
«Карітас-Спес» – релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви в Україні. Вона є однією із 48 учасників Федерації «Карітас Європа» та членом «Карітас Інтернаціоналіс», глобальної конфедерації, яка об’єднує 162 католицькі організації. В Україні Місія працює в усіх регіонах, маючи Національний офіс і сім регіональних осередків, які діють у кожній дієцезії Римсько-Католицької Церкви (РКЦ).
Нагадаємо, війська РФ впродовж 11 січня двічі обстріляли територію Миколаївської області.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|