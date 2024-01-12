У Миколаївській та Одеській областях приймають заявки на виплату грошової допомоги від «Карітасу».

Жителі двох областей можуть отримати 10 тисяч 800 гривень на людину, повідомляє Благодійна місія «Карітас-Спес Одеса».

Організація підтримує жителів міст, які зазнали масових обстрілів протягом останніх тижнів. Для постраждалих від військових дій створили програму екстреної фінансової підтримки: можна отримати 3600 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) відразу за три місяці.

Для отримання виплат треба обов’язково мати Акт пошкодження житла внаслідок бойових дій за останні два місяці з дати реєстрації, виданий місцевими адміністраціями.

Заявки приймають в офісах місії в Одесі та Миколаєві. Попередньо можна записатися в Telegram-боті за посиланням. Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши за номером: 067 654 10 26.

«Карітас-Спес» – релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви в Україні. Вона є однією із 48 учасників Федерації «Карітас Європа» та членом «Карітас Інтернаціоналіс», глобальної конфедерації, яка об’єднує 162 католицькі організації. В Україні Місія працює в усіх регіонах, маючи Національний офіс і сім регіональних осередків, які діють у кожній дієцезії Римсько-Католицької Церкви (РКЦ).

Нагадаємо, війська РФ впродовж 11 січня двічі обстріляли територію Миколаївської області.