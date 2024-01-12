Як вибрати рукавиці з хімзахистом?

Робочі рукавиці захищають шкіру рук від травмування. Однак обирати такий аксесуар треба правильно – з урахуванням специфіки речовин, з якими він контактуватиме. Скажімо, коли шкірі необхідно забезпечити хімічний захист від агресивних речовин, знадобляться рукавиці зі спеціальних матеріалів. Яких саме – читайте в статті.

Види рукавиць із хімзахистом

Рукавиці з хімзахистом – аксесуар, який може знадобитися в роботі представникам різноманітних професій: від автослюсарів і буровиків до працівників лабораторій та сільськогосподарського сегмента. Добре мати хоча б одну пару таких рукавичок і для домашнього використання.

Рукавиці для роботи з хімікатами бувають з різних матеріалів:

нітрилові – еластичні, міцні, стійкі до протирань і проколів, не руйнуються при короткотривалому контакті з лугами та деякими розчинами кислот, в порівнянні з вініловими та латексними демонструють кращу стійкість до кислотного середовища;

з ПВХ – міцні, зносостійкі, але можуть пошкоджуватися гострими предметами, демонструють доволі високу хімічну стійкість, підходять для тривалої роботи з водними розчинами, зокрема мийними засобами на основі кислот і лугів, але не найкращий вибір для контакту з органічними розчинниками;

бутилові – вдалий вибір для захисту шкіри рук від висококорозійних кислот, сильних лугів, складних ефірів, нітросполук, кетонів, перекису, не втрачають еластичність під час роботи за низьких температур;

латексні – універсальні, стійкі до контакту з водними кислотними та лужними розчинами, солями та кетонами, зберігають еластичність при широкому діапазоні температур, але можуть не підійти людям з алергією на латекс;

неопренові – міцні, стійкі до механічних пошкоджень, водночас доволі тонкі, що робить їх зручними для робіт, де важливо зберігати чутливість пальців.

В Україні робочі рукавиці з хімзахистом із різних матеріалів можна купити онлайн через мультибрендовий маркетплейс ADAM UA. На цьому сайті засоби спецзахисту замовляють і приватні особи для власного користування, і компанії для комплектування уніформи робітників, які працюють з агресивними речовинами.

Декілька рекомендацій щодо вибору рукавиць

Розпізнати якісні робочі рукавиці з хімзахистом можна за європейським маркуванням EN374. Крім того, спецзасоби цієї категорії можуть бути з високим хімзахистом (здатні контактувати з агресивними речовинами не менше 30 хв) чи низьким (безпечний контакт до 30 хв). Ця особливість зазвичай зазначається в описі до аксесуара.

Якщо потрібен варіант для роботи з оливами, мастилами чи кислотами, тоді варто вибирати з-поміж нітрилових, неопренових і ПВХ. Для роботи з органічними розчинниками – неопренові чи нітрилові, з кетонами – бутилові, неопренові чи з натуральної гуми. Якщо потрібен аксесуар для роботи в агресивному середовищі за низьких температур, більш комфортними будуть утеплені моделі.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам вибрати найкращі робочі рукавиці, в яких буде зручно та безпечно працювати.





